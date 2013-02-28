У ВР ініціюють збільшення доплат вчителям, лікарям та працівникам культури

«Вчителі, лікарі та працівники культури – є одними з найповажніших у країні. Проте за свою сумлінну працю вони отримують копійки», - заявив нардеп Ігор Молоток, коментуючи власний законопроект щодо підвищення соціальних гарантій вищезазначеним категоріям бюджетних працівників, який днями був зареєстрований у Верховній Раді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі нардепа, відповідно до законопроекту вчителі, лікарі та працівники культури повинні отримувати три види щорічної адресної допомоги - у розмірі посадового окладу та щомісячну надбавку за вислугу років від 10% до 30%.

Крім того, законопроект передбачає встановлення додаткової доплати за роботу у сільській місцевості 25% від посадового окладу.