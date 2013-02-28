Стабільність гривні збільшила депозитну базу до 5% - ЗМІ

Таку думку в коментарях «і» висловили опитані фінансисти.

«Якщо в червні минулого року депозитна база становила 506 млрд. грн., То зараз вона зросла до 580. За півроку це істотний стрибок, так як у порівнянні з тим же липнем минулого року і липнем позаминулого депозити зросли на 40 млрд. гривень. Це непоганий показник, враховуючи, що в світі спостерігається уповільнення темпів економічного зростання, а українська економіка дуже чутлива до динаміки світової. Тому це непогані показники. І це показує, що все ж НБУ проводить нормальну, адекватну монетарну політику », - каже економічний експерт, колишній радник глави НБУ Віктор Лисицький.

Заступник голови правління Укрсиббанку Костянтин Лежнін пов'язує зростання депозитної бази з сезонним чинником, а також зростанням довіри до банківської системи. «Загальний портфель депозитів фізичних осіб нашого банку зріс з початку року на цифру близько 5%», - говорить заступник голови правління Укрсиббанку Костянтин Лежнін. Дану тенденцію він пов'язує з сезонним чинником, а також зростанням довіри українців до банківської системи. «Основні причини такого зростання - сезон, оскільки кінець зими це отримання бонусів, інших виплат, а також той факт, що клієнти стають більш чутливими до надійності банків і менш - до прибутковості, тобто вже не ганяються за шаленими ставками за депозитами. Важливий і той факт, що з початку року в людей з'явилася певна віра у власну економіку, крім того не виправдалися страшилки щодо обвалу гривні », - зазначає фінансист.

З цими факторами пов'язує зростання депозитів голова правління Індустріалбанку Леонід Гребінський. «У нас депозитна база виросла десь до 2%. Це пов'язано з тим, що у людей з'явилася довіра до національної валюти, що спричинило падіння попиту на іноземну валюту. Тим більше в кінці зими, до початку ділового сезону, населення традиційно несе більше депозитів », - говорить банкір.

Нагадаємо, що раніше Незалежна асоціація банків України констатувала зростання депозитної бази в січні на 2,5%.