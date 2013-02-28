Нові тарифи на газ для населення перекриють підвищеними субсидіями

Україна наближається до підписання нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом. Однією з ключових вимог для надання Україні чергового траншу кредиту за програмою stand-bay зараз залишається підвищення тарифів на газ для споживачів. «Україні треба вирішити питання тарифної політики на газ. Зокрема, субсидії розподіляються тій групі, яка в них не потребує», – заявив постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр. На його думку, регулювання тарифів на газ і теплову енергію має супроводжуватися посиленням соціальних програм, які повинні бути строго адресними.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, уряд налаштований на повне виконання вимог МВФ шляхом впровадження диференційованого підходу до формування тарифів ЖКГ. Це означає, що вирішуючи питання цін на газ, уряд може підвищити розцінки тільки для високозабезпечених верств суспільства, які живуть у великих будинках і квартирах, і, відповідно, використовують «блакитне золото» у великих кількостях. Що ж стосується соціально вразливих категорій населення, то, виконуючи вимоги МВФ, Кабмін, навпаки, планує збільшити субсидії і розширити коло їх отримувачів.

Питання введення диференційованих тарифів буде вирішуватися вже в найближчий час, так як в наступний раз місія МВФ прибуде в Україну вже наприкінці березня. Нагадаємо, що в даний час йде процес підписання нової програми з МВФ на загальну суму близько $10 млрд.