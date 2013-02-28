Директор СБ в Україні: Український кадастр відповідає найкращій світовій практиці

Такого висновку дійшли міжнародні експерти в офіційному звіті Світового банку, які здійснювали комплексну перевірку нововведеної кадастрової системи. Зокрема, Директор Світового банку в Україні Чімяо Фан у пам’ятній записці на адресу Уряду України та Голови Держземагентства Сергія Тимченка відзначив, що досягнення в земельному кадастрі є значним успіхом України, який сприятиме захисту прав власності на землю та поліпшенню прозорості управління земельними ресурсами. Після успішної реалізації кадастрового проекту Світовий банк має наміри продовжити співпрацю з Урядом України у сфері земельних відносин.

Як повідомлялося раніше, група фахівців Банку була вражена значним обсягом виконаної роботи з впровадження Національної кадастрової системи. Зокрема, у листі керівника Світового банку відзначається: “Великий обсяг роботи було виконано за останні кілька місяців для підготовки електронної кадастрової системи та її впровадження в безпрецедентному для даного регіону темпі. Розробку системи, її тестування, приймання, міграцію даних і навчання користувачів було виконано менш ніж за три місяці. Менш як за п’ять місяців створено цифровий архів (включаючи сканування та індексування 16,8 мільйона державних актів та впровадження процедур сканування для документів, що надходять). Досягнуті результати є відмінним прикладом для регіону і в міжнародних масштабах. Група фахівців Банку заохочує Держземагентство до обміну своїм досвідом з іншими країнами у цілому світі”.

За офіційними результатами перевірки створення Державного земельного кадастру в Україні місія Світового банку, яка проходила з 11 по 20 лютого 2013 року, констатує, що електронна система кадастру нині почала успішно працювати, впроваджено низку конструктивних особливостей, які відповідають найкращій світовій практиці.

Усі проміжні показники ефективності впровадження для робіт з картографування було повністю виконано й перевиконано. Крім того, у рамках Проекту було складено визначені цільовим показником 600 000 кв. км сучасних карт, що охоплює практично 100% території України. Роботи з картографування у рамках Проекту було виконано в 24 областях, АР Крим і містах Києві та Севастополі, що повністю забезпечило Україну базовим картографуванням єдиної якості вперше після здобуття нею незалежності: сучасними аерофотографіями, сучасними цифровими ортофотокартами у відповідному великому масштабі та цифровими індексними кадастровими картами.