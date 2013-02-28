У Тернополі як плату за борг працівника тримали у рабстві

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, роботодавці незаконно позбавили волі найманого працівника, вимагаючи в нього відробити або сплатити суму, яку той, на їхню думку, розтратив. З цією метою потерпілого утримували у складському приміщенні на одному з ринків міста Тернополя.

Після встановлення місця знаходження тернополянина, правоохоронці цього тижня звільнили його з неволі, а роботодавців затримали.

Відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, викрадення людини) - передбачає покарання обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк та ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання) - карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.