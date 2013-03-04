Програма активізації економіки підвищить соцстандарти в Україні - Прасолов

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов прогнозує, що реалізація Державної програми активізації економіки дозволить збільшити кількість робочих місць і модернізувати житлово-комунальне господарство.

Про це він сказав в ефірі телеканалу БТБ.

«Перш за все, будуть збережені і збільшені робочі місця. Другий важливий момент - буде проведена модернізація житлового господарства, яку відчуває, розуміє і знає кожен житель нашої країни. Але найголовніше, за рахунок того, що буде зростати ВВП, у нас буде збільшуватися економічний ресурс для підвищення соціальних стандартів для нашого населення », - сказав Прасолов.

Міністр зазначив, що відмінність цієї програми від усіх аналогічних в реальності її виконання.

«Я хочу підкреслити, що це реальна програма, ось ті 23,9 млрд. гривень - реальні гроші, які будуть виділені з бюджету, вони там закладені. Бо раніше ось так було, що бюджет, грубо кажучи, може потягнути 20-50 млрд., а потреби виписувалися на 80-100 млрд. Ми хочемо, щоб ця програма почала виконуватися конкретно, з конкретними результатами і щоб ці результати були зрозумілими і видимими для наших людей», - сказав він.