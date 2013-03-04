На Донеччині внаслідок нещасного випадку загинув гірник

Як повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки вугільної промисловості України в Донецькій області, під час робіт щодо заміни врівноважуючого каната діаметром 54,5 мм на вугільному підйомі стовбура «Пугачевка» кінцем каната були збиті два підземні електрослюсарі. Шахтарі впали на фільтруючого полиць, який знаходиться на 18 метрів нижче місця падіння.

В результаті отриманих травм електрослюсар підземний 1975 року народження загинув на місці, а електрослюсар підземний 1966 року народження отримав серйозні травми.

Постраждалого гірника оперативно доставили в Центральну міську лікарню м. Дзержинська, де він був прооперований. Його стан медики оцінюють як важкий.

В даний час на підприємстві створена комісія спеціального розслідування, яка спільно з органами Профспілки з'ясовує точні обставини і причини нещасного випадку.