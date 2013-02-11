На шахті в Росії вибухнув метан: невідома доля 18 гірників
10:11, 11 лютого 2013Світ
481
На шахті "Воркутинська" в Республіці Комі (РФ) стався вибух метану.
"Воркутинску" здано в експлуатацію в 1973 році / Фото: navigator77770 з сайту foto-planeta.com
Про це повідомив РІА «Новости» представник управління інформації МНС Росії.
"О 10.28 (мск) на шахті "Воркутинська", за попередніми даними, стався вибух метану. На аварійній ділянці працювали 22 гірники, з них четверо людей самостійно вийшли з аварійної ділянки, доля 18 осіб залишається невідомою", - сказав він.
На шахту направлено сім відділень рятувальників і медичну бригаду.
Власник шахти, компанія "Воркутавугілля", входить до "Сєверсталь ресурс" - гірничодобувного дивізіону "Сєверсталі" і є одним з найбільших підприємств вугільної промисловості Росії.
"Воркутинску" здано в експлуатацію в 1973 році з виробничою потужністю 1,8 млн. тонн вугілля на рік.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter