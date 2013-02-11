На шахті в Росії вибухнув метан: невідома доля 18 гірників

10:11, 11 лютого 2013
Світ
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На шахті "Воркутинська" в Республіці Комі (РФ) стався вибух метану.

Про це повідомив РІА «Новости» представник управління інформації МНС Росії.

"О 10.28 (мск) на шахті "Воркутинська", за попередніми даними, стався вибух метану. На аварійній ділянці працювали 22 гірники, з них четверо людей самостійно вийшли з аварійної ділянки, доля 18 осіб залишається невідомою", - сказав він.

На шахту направлено сім відділень рятувальників і медичну бригаду.

Власник шахти, компанія "Воркутавугілля", входить до "Сєверсталь ресурс" - гірничодобувного дивізіону "Сєверсталі" і є одним з найбільших підприємств вугільної промисловості Росії.

"Воркутинску" здано в експлуатацію в 1973 році з виробничою потужністю 1,8 млн. тонн вугілля на рік.

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