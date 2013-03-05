На реконструкцію «Борисполя» неефективно витратили майже 4 млрд - Рахункова палата

Рахункова палата України в ході аудиту встановила, що 3,693 млрд грн бюджетних асигнувань, виділених на будівництво та реконструкцію терміналів міжнародного аеропорту «Бориспіль», було використано неефективно і з порушенням законодавства внаслідок недостатнього контролю з боку Міністерства інфраструктури та організації «Укрєвроінфрапроект». Про це УНІАН повідомили в Рахунковій палаті у відповідь на офіційний запит агентства.

«Зокрема, необгрунтоване корегування проекту будівництва терміналу D шляхом збільшення пропускної спроможності й будівництва ВІП-зони призвело до збільшення боргових кредитних зобов'язань МА «Бориспіль» на 2648,4 млн грн, тоді як для обслуговування делегацій і ВІП-персон вистачило б можливості терміналу С», - сказано в повідомленні Рахункової палати.

Згідно з повідомленням, масштабні інвестиції в проект виявилися економічно необгрунтованими, а збільшення пропускної спроможності аеропорту, що втричі перевищує потребу ринку, призвело до збільшення вартості авіаперевезень і зниження їх конкурентоспроможності.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держпрограмою підготовки й проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, на підготовку до чемпіонату Євро-2012 передбачалося виділити 26 млрд грн. При цьому обсяг держгарантій по запозиченнях для реалізації проектів під Євро-2012 передбачався у розмірі 2,4 млрд грн.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.