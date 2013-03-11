Тіло загиблої в Єгипті української актриси привезуть додому завтра

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, О.Гайвась померла у ніч на 8 березня у лікарні Red Sea Hospital в Хургаді внаслідок отримання важких травм під час поїздки на квадроциклі.

Посольством України у Єгипті було надіслано ноту до Міністерства закордонних справ Єгипту щодо проведення оперативного та неупередженого розслідування за фактом смерті нашої співвітчизниці.

Справа перебуває на особливому контролі посольства та Департаменту консульскої служби МЗС.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», у Єгипті загинула актриса О.Гайвась, онука українського архітектора Анатолія Добровольського. Катаючись на квадроциклі в пустелі, О.Гайвась впала і вдарилася головою. Після трьох днів перебування у комі вона померла. Страхова компанія заявила, що не вважає смерть української туристки страховим випадком і відмовилася оплачувати лікування О.Гайвась. За доставку тіла загиблої на Батьківщину комерційна фірма, пов’язана з туроператором, вимагала у матері загиблої Тетяни Добровольської понад 4 тисячі доларів.