У Дніпропетровську колишні міліціонери вкрали півмільйона доларів

Співробітники Головного управління МВС у Дніпропетровській області затримали у Дніпропетровську шістьох членів організованого злочинного угруповання, які за допомогою зброї викрали 490 тис доларів США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник обласної міліції генерал-лейтенант Віктор Бабенко, зауваживши, що злочин і затримання учасників ОЗУ відбулося 7 березня.

За його словами, того дня троє з групи зловмисників, переодягнувшись в уніформу співробітників ДАІ, зупинили на трасі Москва-Сімферополь в Синельниківському районі Дніпропетровщини легковий автомобіль, в якому співробітники однієї з охоронних фірм перевозили із Запоріжжя до Дніпропетровська 490 тисяч доларів.

В.Бабенко уточнив, що зловмисники, погрожуючи вогнепальною зброєю, примусили охоронців залишити легковий автомобіль з грошима. Після цього озброєні нападники заволоділи автомобілем з валютою.

Після заволодіння коштами бандити переодяглися в цивільний одяг, пересіли в інший автомобіль і попрямували в бік Дніпропетровська. За словами В.Бабенка, “наводчиком” пограбування був один з трьох охоронців, які перевозили валюту із Запоріжжя до Дніпропетровська. Також встановлено, що один із членів групи нападників - колишній співробітник міліції, ще один - колишній співробітник служби з виконання покарань. В.Бабенко підкреслив, що обидва чоловіки були звільнені з правоохоронних органів раніше, за іншими мотивами.

В.Бабенко зазначив, що члени угруповання ретельно готували свій план. Зокрема, двоє із зловмисників “підстраховували” операцію з пограбування.

Начальник міліції Дніпропетровської області повідомив, що у членів злочинного угруповання вилучено три карабіни, два обрізи, п’ять пістолетів, комплекти міліцейської форми та сумка з 490 тис. доларів.

За рішенням Жовтневого суду Дніпропетровська всі члени угруповання заарештовані. Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 Кримінального кодексу України (озброєний розбій, вчинений групою осіб).

Слідство за кримінальної справою проводить прокуратура Дніпропетровської області.