Туніс допустив українську маловідому компанію до пошуку нафти

Про це повідомляє The North Africa Post.

«Дозвіл дає право компанії на розвідку родовища нафти площею 988 кв. км у районі Татуїна на півдні країни», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія проводитиме сейсмічні дослідження і зможе приступити до буріння двох розвідувальних свердловин упродовж п'яти років за орієнтовною ціною в 21 млн дол.

За умовами контракту, підписаного українською YNG Exploration Ltd і туніською Enterprise Tunisienne d’Activites Petrolieres (ЕТАР), українська сторона профінансує розвідувальний етап, терміни якого на даний момент уточнюються. У разі позитивного результату на етапі розвідувальних робіт, Туніс зможе брати участь у видобуванні на умовах 50%.

Довідка УНІАН. Туніс є однією з країн Північної Африки, що має вуглеводневі ресурси, але вони дуже обмежені порівняно з Лівією і Алжиром. У країні розпочато дослідження з підвищення виробництва енергоносіїв, зокрема, за рахунок використання потенційних родовищ сланцевого газу.

Інвестори, проте, досі не наважуються відправитися до цієї країни через нестабільність, що там склалася.