Shell розповість усім занепокоєним про нетрадиційний газ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Сапронов на сесії Харківської обласної ради, інформуючи про результати візиту делегації області до США, яка вивчала досвід видобутку сланцевого газу в цій країні.

За словами віце-губернатора, громадськість здебільшого недостатньо поінформована про технологічні процеси видобутку газу, їхній вплив на довкілля та економіко-соціальну сферу, тому необхідні об'єктивне інформування населення та відповідна позиція ЗМІ. Ю.Сапронов додав, що така робота в США дала позитивні результати.

На цю тему: "Свобода" про сланцевий газ: Україну перетворюють на дослідний полігон

За його словами, компанія Shell, спираючись на досвід американських колег, має намір запустити сайт, а також відкрити «гарячу» телефонну лінію, де кожен бажаючий зможе задати будь-яке запитання, що стосується видобутку газу нетрадиційним способом.

Ю.Сапронов повідомив, що делегація на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом Добкіним наприкінці лютого відвідала найбільше в Техасі газове родовище «Barnett», звідки починалася «сланцева революція» в США в 2004 році.

За його даними, технології гідророзриву при видобутку газу в США відомі з 1940 року, в Україні - з 1950. «Всі дані про місця проведення гідророзривів є у вільному доступі, і можна легко простежити, чи є екологічні наслідки», - сказав Ю.Сапронов.

Він також звернув увагу, що на території Юзівського родовища в Харківській та Донецькій областях розвідка буде проводитися на глибині 5,2 км, а нижній водний горизонт знаходиться на глибині 700-800 м.

«Найголовніше – забезпечити цілісність стовбура свердловин. У технології, яка застосовується в США і буде застосовуватися в Харківській області, існує 7 шарів захисту стовбура свердловин, які запобігають викидам в водоносний шар», - зазначив Ю.Сапронов.

Він також продемонстрував слайди, на яких зображені газові свердловини, що у штаті Техас розташовані поруч з різними об'єктами інфраструктури – готелями, стадіонами, аеропортами та житловими масивами.

«Всі хімічні речовини, які застосовуються при гідравлічному розриві шару, використовуються в парфумерії, косметології, кондитерській промисловості. Це акрилові волокна, пластмаса тощо. Хімічні речовини становлять 0,5% від загального обсягу суміші й сенсів у їх застосуванні рівно 2. Це захист верхньої поверхні труби від корозії в процесі експлуатації і придушення мікроорганізмів, які можуть знаходитися всередині щільних шарів піщаників», - сказав Ю.Сапронов.

На цю тему: Райрада на Харківщині просить владу призупинити дію «сланцевої» угоди з Shell

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 року Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) та Олеської (Львівська область і Івано-Франківська обл.) площ із запасами сланцевого газу. В травні 2012 р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах стали компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 р. Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, що видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якої розташована на території області.

Останнім часом у Харкові та кількох районах області, а також у Донецьку пройшли акції протесту проти видобутку сланцевого газу на сході України.