У Запоріжжі хуліган повісив гранату на дверях магазину

Як розповіли УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, повідомлення про те, що на дверях недобудованого магазина висить предмет, схожий на гранату, надійшло від приватного підприємця сьогодні, 11 березня, до Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

На місце пригоди виїхали керівники ГУМВС у Запорізькій області, фахівці вибухо-технічної та кінологічної служб, слідчо-оперативна група Хортицького райвідділу міліції.

Було встановлено, що на споруді недобудованого магазина висить корпус гранати без запалу й вибухової речовини. Евакуація жителів розташованого поряд житлового будинку не проводилася.

«На даний момент подію кваліфіковано й внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 296 КК України – «Злісне хуліганство». Міліцією вживаються заходи зі встановлення особи, причетної до скоєння цього злочину», - повідомили у відділі зв'язків із громадськістю ГУ МВС у Запорізькій області.