Між Хмельницьким і Тернополем сьогодні не їздять автобуси - траси заметені снігом

Сьогодні з центрального автовокзалу Хмельницького не виїхали рейсові автобуси сполученням з Тернопільською областю.

Як повідомили кореспонденту УНІАН телефоном у диспетчерській службі центрального автовокзалу, з Тернопільської області також жоден пасажирський автобус не приїхав.

“У напрямку Тернополя на трасах снігові перемети. Водії автобусів відмовляються від перевезень через складні погодні умови”, - пояснили диспетчери хмельницького автовокзалу.

За їхніми даними, також сьогодні немає автобусного сполученням з деякими райцентрами Хмельницької області: Білогір’я, Полонне, курортом Сатанів Городоцького району.

Водночас у нормальному режимі працюють автобусні рейси з сусідніми областями: Вінницькою та Чернівецькою.