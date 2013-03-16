Між Хмельницьким і Тернополем сьогодні не їздять автобуси - траси заметені снігом
Сьогодні відсутнє автобусне сполучення між Хмельницькою і Тернопільською областями.
Сьогодні з центрального автовокзалу Хмельницького не виїхали рейсові автобуси сполученням з Тернопільською областю.
Як повідомили кореспонденту УНІАН телефоном у диспетчерській службі центрального автовокзалу, з Тернопільської області також жоден пасажирський автобус не приїхав.
“У напрямку Тернополя на трасах снігові перемети. Водії автобусів відмовляються від перевезень через складні погодні умови”, - пояснили диспетчери хмельницького автовокзалу.
За їхніми даними, також сьогодні немає автобусного сполученням з деякими райцентрами Хмельницької області: Білогір’я, Полонне, курортом Сатанів Городоцького району.
Водночас у нормальному режимі працюють автобусні рейси з сусідніми областями: Вінницькою та Чернівецькою.