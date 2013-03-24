Завтра київське метро працюватиме в посиленому режимі

У понеділок, 25 березня, метрополітен у Києві працюватиме у посиленому режимі, незважаючи на оголошений вихідний.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Поки тривають роботи із відновлення маршрутів наземного громадського транспорту, київський метрополітен залишається найбільш надійним та стабільним засобом пересування містом. Тому у понеділок, 25 березня, підземка працюватиме у режимі робочого дня, незважаючи на те, що цей день у Києві оголошено вихідним. А за необхідності його роботу може бути знову подовжено», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, столична адміністрація відзвітувалась про часткове поновлення роботи громадського наземного транспорту. Так, станом на 15:00 у звичайному режимі руху відновлено 28 автобусних маршрутів, 3 тролейбусні та 85 автобусів, що працюють в режимі маршрутного таксі. Також запрацювали всі три маршрути швидкісного трамваю на Борщагівку.

Поступово кількість маршрутів та кількість рухомого складу збільшуватиметься, запевнили в КМДА.