76 керівників підприємств не зможуть виїхати за кордон через борги

Як повідомили УНІАН у відділ взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПІ у м. Чернівцях, таке обмеження на закордонні поїздки для податкових боржників, фізичних осіб, або керівників боржників - юридичних осіб передбачене вимогами Закону України «Про виконавче провадження». На практиці ця вимога реалізується спільними зусиллями працівників податкових органів, виконавчої служби та суду.

З початку року податківцями Чернівців до Зведеного бюджету погашено податкового боргу на 8,4 млн грн. Із них майже 7,5 млн грн надійшло до бюджету коштами.

Податківці зазначають, що нарікати на несправедливість їхніх дій не доводиться, оскільки у своїй практичній роботі з боржниками вони керуються «виключно нормами чинного законодавства та рішеннями суду».

«Часто борги не сплачують не ті, хто не може, а ті, хто не хоче їх платити. Пересічні українці звикли відпочивати за кордоном, більш заможні - мають там нерухомість, власний бізнес, ділові стосунки тощо, проте, на відміну від європейців, живуть за принципом «борги віддають боягузи», і тому введення обмежень на закордонні виїзди стане дієвим чинником, що позитивно вплине на розрахунки з бюджетом», - зазначають чернівецькі податківці.