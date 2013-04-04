Кабмін обіцяє вирішити, що робити з вугіллям, яке мало йти на згорілу ТЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в Донецьку міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький

«Урядом ухвалюються всі необхідні рішення для того, щоб та збалансованість роботи (вугільників і енергетиків), яка була, й залишалася», - сказав міністр.

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За його словами, «на споживчому ринку електроенергії й на виробленні це (зупинка через аварію на Вуглегірській ТЕС - УНІАН) не позначилося, оскільки у нас були потужності страхувальні, які ми відразу включили для того, щоб не втратити обсяг вироблення електроенергії в кВт-годинах».

Міністр нагадав, що Вуглегірська ТЕС виробляла 21% електроенергії, споживаної Донецькою областю, або 6 млрд кВт/год., і в обсязі електроенергії країни це становило 3%.

«Але споживачі цієї втрати не відчули, не постраждали, своєчасно були зроблені перемикання й електроенергія поставляється всім споживачам», - запевнив Е.Ставицький і підкреслив, що «цикл між видобутком вугілля і виробництвом електроенергії достатньо закільцьований і, якщо одна ланка випадає, природно, це тягне за собою наслідки».

Він пообіцяв, що вже до кінця тижня «будуть збалансовані всі виробничі цикли по генеруючих і вугледобувних компаніях». «Це для того, щоб у першу чергу не допустити зниження темпів виробництва як у вугільній промисловості, так і в електроенергетиці», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня вдень на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа, яку було ліквідовано 30 березня о 5.41. В результаті пожежі один працівник станції загинув, декілька осіб постраждали.

Вуглегірську ТЕС, що налічує 2 тис. 836 співробітників, було повністю зупинено.

Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».

За фактом пожежі на Вуглегірській ТЕС почато досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при виконанні робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).