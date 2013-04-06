Завтра в Україні пройдуть мокрий сніг та дощ

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 7 квітня буде хмарно з проясненнями. У західних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на Лівобережжі вночі невеликий дощ, на Чернігівщині та Сумщині з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів.

В Україні вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті до 10° тепла (в Карпатах вночі та вдень 1-6° морозу); на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, в Криму місцями до 19° тепла.

У Київській області завтра без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столиці також без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.