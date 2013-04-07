В Україні частково затоплено 168 населених пунктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, частково затоплено 124 території в Київській області, 16 - в Івано-Франківській, 10 - у Хмельницькій, 8 - у Житомирській, по 3 у Львівській, Чернігівській областях і м. Києві, 2 - у Волинській та 1 населений пункт у Вінницькій області.

Крім того, внаслідок підняття рівня води в р. Снов сталося часткове розмивання земляного насипу довжиною 50 м ґрунтової дороги до с. Малий Дирчин Городнянського району Чернігівської області (26 домогосподарств, 29 мешканців), що призвело до порушення транспортного сполучення з даним населеним пунктом.

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Сполучення здійснюється за допомогою човнів. Населений пункт забезпечений продуктами харчування, медикаментами та паливом, йдеться в повідомленні.

За інформацією Гідрометеорологічного центру, 7 квітня відмічається подальше затоплення заплав і сільгоспугідь у басейнах річок Західного Бугу, Прип’яті, малих річках Київщини, місцями на лівих притоках Дністра. Можливе досягнення відміток початкового затоплення садиб, будинків та господарських споруд в окремих населених пунктах Підволочиського району (Тернопільська область), Волочиського району (Хмельницька область); Сокальського району (Львівська область); Зарічненському, Сарненському, Рокитнянському районах (Рівненська область), Тисменицькому районі (Івано-Франківська область).

За даними ДСНС, протягом доби для надання допомоги населенню для відкачування води на прибудинкових територіях залучалось 332 рятувальника та 115 одиниць насосного обладнання. За добу відкачано 32 тис. 391 куб. м води (усього з 2 квітня відкачано 199 тис. 763 куб.м води).