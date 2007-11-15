Мешканці 10-поверхівки, зруйнованої вибухом газу, спільно збудують новий дім

67 родин з 160 постраждалих через вибух газу у Дніпропетровську остаточно вирішили юридично створити об’єднання жильців та спільно збудувати новий житловий будинок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ.

За його словами, 28 листопада сесія Дніпропетровської міської ради планує ухвалити рішення про виділення земельної ділянки під забудову неподалік від зруйнованої 10-поверхівки, на Набережній Перемоги, поблизу міського Будинку природи.

За даними міністра, на сьогодні 42 родини вже придбали житло на первинному ринку, ще 16 родин оформлюють документи. Причому 5 родин мають намір купити житло у приміській зоні. Понад 30 родин придбали квартири на вторинному ринку. 12 родин вирішують спірні юридичні питання щодо власності на втрачене житло.

8 травмованих під час вибуху газу мешканців будинку на сьогодні все ще перебувають у лікарнях. У двох з них ампутовані кінцівки.

Деякі постраждалі заявили журналістам, що мають намір подавати до суду на винних у вибуху газу з вимогами відшкодувати моральну шкоду та втрату здоров’я.

За словами глави МНС, Державна комісія, засідання якої передувало зустрічі з постраждалими, констатувала, що конфлікт навколо розподілу матеріальної допомоги, вичерпано. Вчора мешканці зруйнованого будинку у присутності голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктора БОНДАРЯ та міського голови Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА погодилися зі схемою розподілу 21 млн. грн., що надійшли від акціонерів ВАТ “Дніпрогаз” – ТОВ “Газекс-Україна”.

За останніми даними, мешканці вцілілих під’їздів зруйнованої 10-поверхівки отримали за двокімнатну квартиру в середньому по 555 тис. грн. компенсації, за трикімнатну – по 791 тис. грн. Найбільшу суму отримала одна родина з третього зруйнованого під’їзду – 2,828 млн. грн., оскільки внаслідок вибуху загинуло троє членів цієї родини.

В.БОНДАР також запевнив, що кожна постраждала родина отримає на свій рахунок ще по 40 тис. грн. благодійної допомоги. За словами губернатора області, загалом коштів достатньо, аби постраждалі придбали собі житло та втрачене майно.

У свою чергу, Н.ШУФРИЧ нагадав, що з резервного фонду Кабінет міністрів виділив постраждалим 117 млн. грн.

Загалом постраждалі від вибуху газу разом з благодійною допомогою отримають 164,731 млн. грн.

148 родин вже повністю отримали компенсацію.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня в Дніпропетровську стався вибух побутового газу в 10-поверховому будинку. Загинули 23 особи. Попередня причина вибуху - різке підвищення тиску газу в мережі.