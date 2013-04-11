Посол Молдови шукає сліди 5 тисяч співвітчизників, депортованих 1941 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив журналістам у Полтаві.

«У 1941 році 18-20 червня, було депортовано близько 5 тис. молдаван. Чоловіків перевозили в 4 ешелонах, 3 із яких направили в Козельщину (Полтавська обл.) і 1 - у Сумську область. Ми шукаємо сліди наших земляків. Ми не знаємо про їхню подальшу долю нічого. Потім, 22 червня, почалася війна, і далі загубилися сліди. Припускаємо лише, що вони, можливо, там були розстріляні й там же поховані».

За словами посла, окрім молдаван серед депортованих було немало поляків і прибалтів.

«Це були безневинні люди, не були злочинцями й постраждали безвинно. Вони просто були депортовані, як «вороги народу», з різних причин», - зазначив він.

І.Стевіле зазначив, що в молдавських архівах знайшли відповідні документи на всіх без винятку депортованих.

Завтра посол Молдови особисто відвідає Козельщинський район і побуває в тих місцях, де, ймовірно були масові розстріли.

Довідка УНІАН. Із 22 травня до 20 червня 1941 року влада СРСР проводила серію депортацій із західних прикордонних територій країни, приєднаних в результаті «польського походу РККА» у вересні 1939-го року й подальшого приєднання прибалтійських республік до СРСР.

Депортації торкнулися населення Естонії, Латвії, Литви, Білорусії, України та Молдавії.

Депортація проводилася відповідно до «Директиви НКВС СРСР про виселення соціально-чужого елементу з республік Прибалтики, Західної України та Західної Білорусії й Молдавії», підписаної народним комісаром внутрішніх справ СРСР Лаврентієм Берією.