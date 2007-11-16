Гриценко розжалував двох офіцерів, які вкрали 6 автозаправників

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО позбавив військового звання двох офіцерів, які за підробленими документами викрали та реалізували шість автозаправників, чим завдали державі збитків на суму майже 1,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у управлінні прес-служби Міноборони, начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Запоріжжя Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління підполковник Олег ДАНИЛКО разом із начальником групи проведення службових розслідувань та профілактики правопорушень Запорізького зонального відділення Військової служби правопорядку майором Богданом ТЕРЕЩЕНКОМ на підставі підроблених документів викрали та реалізували шість автозаправників АТЗ-30 на базі автомобілів МАЗ-7410, чим завдали державі збитків на суму 1 млн.490 тис. 417 грн.

Як зазначається у повідомленні, цими діями О.ДАНИЛКО та Б.ТЕРЕЩЕНКО допустили порушення вимог статей 11, 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та статті 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, чим дискредитували високе звання офіцера.

З метою недопущення подібних випадків у подальшому та відповідно до статей 12, 68, 85. 92 Дисциплінарного Статуту Збройних Сил України міністр оборони України А.ГРИЦЕНКО видав наказ № 639 від 16 листопада “Про притягнення до дисциплінарної відповідальності”, яким позбавив цих офіцерів військового звання.