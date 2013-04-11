У Донецькій області шостий день горить шахта

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на заступника командира шостого воєнізованого гірничорятувального загону Євгена Жарікова.

За його словами, 6 квітня в 00.14 рятувальникам надійшло повідомлення від головного інженера шахти «Лісова», що у виробках підприємства виявлено дим, який тягнеться зі старих гірничих виробок. У момент виявлення диму на 9-му і 14-му горизонтах працювали на водовідливних установках два робітники, яких оперативно підняли на поверхню.

На думку фахівців, вогнем охоплено кріпильний матеріал, в основному дерев'яний, тому вогонь дуже швидко розповсюдився. Ситуація ускладнена тим, що до вогнища спалаху рятувальники не можуть пробитися, оскільки через креп, що вигорів сталося обвалення в 10 метрах від допоміжного похилого ствола. Рятувальники встигли до обвалення залити 3,5 тис. кубометрів піни у виробки, що горіли, зараз ведуться роботи з установлення і укріплення перемичок на дев'ятому горизонті.

Є.Жаріков повідомив, що вже проведено кілька технічних рад за участю фахівців Міненерговугілля, Донецької облдержадміністрації, Державної воєнізованої гірничорятувальної служби, Держгірпромнагляду, НДІ, присвячених ліквідації пожежі, на 12 квітня намічено ще одну нараду.

Причини виникнення аварії поки що не називаються.

У повідомленні зазначається, що в 2004 році Фондом держмайна два стволи шахти «Лісова» (розташовані неподалік від проммайданчика підприємства) були продані приватній фірмі ТОВ «Вітрен». Новий власник не зумів оформити всі дозвільні документи на видобуток вугілля, стволи стояли без охорони, і невстановлені особи почали вести незаконну розробку надр. Саме від них надійшла інформація про займання, коли нелегальні шахтарі вели видобуток на 7-му горизонті (440 метрів від поверхні).

У ППВП пояснили, що шахта «Лісова» працює в режимі водовідливу, не дозволяючи шахтним водам надходити на діючі вугледобувні підприємства м. Торез, зокрема шахту «Прогрес» ДП «Торезантрацит». У разі припинення роботи водовідливу на шахті «Лісова» ці підприємства одержать притоку води до 300 кубічних метрів на годину, що може викликати серйозні наслідки.