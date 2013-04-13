Міністр: тепер будь-яка приватна компанія може постачати в Україну газ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості з посиланням на міністра Едуарда Ставицького, який взяв участь в Енергетичному форумі в м. Лех (Австрія).

«З кінця минулого року ліквідовано монополію державної компанії НАК «Нафтогаз» на імпорт і експорт газу до України. Сьогодні будь-яка приватна компанія, у тому числі й з 100% іноземним капіталом може вільно імпортувати, експортувати, а також поставляти газ українським споживачам. Наприклад, дуже активно в Україні працює місцевий трейдер компанії Shell», - цитує прес-служба Е.Ставицького.

При цьому, за словами міністра, ведеться серйозна робота з диверсифікації поставок газу. «Виконуючи положення Енергетичного співтовариства та інших міжнародних договорів, ми чекаємо виконання своїх зобов'язань і нашими сусідами-членами ЄС. В першу чергу, це стосується безперешкодного здійснення реверсних поставок газу до України через територію держав ЄС», - зазначив Е.Ставицький.

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Він підкреслив, що відпрацювання можливих маршрутів поставки газу з Хорватії через Угорщину до України з подальшим продовженням територією Польщі, а також інвестиції в забезпечення реверсних поставок газу по всій території України від західного до східного кордону дадуть змогу говорити про поетапне формування в нашій країні газового хаба. «Ми бачимо його розвиток як складової частині східноєвропейського хаба», - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня під час офіційного візиту до Угорщини прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна почала реверсні поставки газу з Європи через територію Угорщини.

Україна і Угорщина обговорюють можливість транспортування до України газу з Європи в обсязі до 10 млрд кубометрів.

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Натомість голова "Газпрому" Олексій Міллер обвинуватив Україну у використанні "шахрайської схеми" для купівлі газу з Європи, зазначивши, що паливо, яке купується у європейських компаній, - російське.

Раніше Україна заявляла про плани в 2013 році імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд кубометрів газу і скоротити його закупівлю в Росії до 20 млрд кубометрів.