Ставицький - Газпрому: продавець не має цікавитися, з ким продукти їстимуть

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький вважає безпричинним занепокоєння російського газового монополіста «Газпрому», керівник якого Олексій Міллер назвав постачання газу за реверсною схемою з Європи до України «шахрайством».

Про це міністр заявив у відповідь на питання УНІАН під час брифінгу в Кабінеті міністрів.

«Наші колеги хочуть розібратися. Вони направили певний запит, і ми їм відповіли, не бачу причин (для) занепокоєння», - сказав Е.Ставицький.

При цьому він відзначив, що до України немає жодних претензій з питання транзиту газу.

«Ми виконуємо всі умови з транзиту – до нас немає жодних зауважень», - додав міністр.

Разом з тим, відповідаючи на уточнююче питання, він наголосив, що не коментує заяви про «різного ґатунку інсинуації про законність» газового реверсу. «Я не хочу коментувати заяву наших колег з приводу різного роду інсинуацій про законність. У моєму розумінні, коли ви приходите до крамниці і купуєте продукти харчування, то, мабуть, той, хто вам їх продав, не повинен цікавитися, з ким ви їх їстимете», - сказав Е.Ставицький.