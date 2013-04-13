Завтра Україну заллє дощами

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомила начальник відділу Українського гідрометеорологічного центру Вікторія Бойко.

«Завтра в Україні очікуються невеликі дощі, вночі в північних областях можливі місцями сильні. Без опадів тільки на сході України», – сказала В.Бойко.

У прес-службі Гідрометцентру УНІАН повідомили, що температура вночі становитиме 4-9°, на сході 1-6° тепла, вдень 8-13°, у південній і східній частині 12-17°, у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві і Київській області завтра хмарно з проясненнями, дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 4-9° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.