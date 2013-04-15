Під Межигір`ям почали затримувати людей

Невідомі в чорному намагаються відтіснити активістів ДемАльянсу від воріт Межигір’я.

Близько 20 невідомих в чорному, не представляючись, почали відштовхувати активістів, повідомляє Українська правда. Активісти чинять їм спротив, скандуючи "Нас не злякати". Трохи згодом під'їхав автобус із Беркутом. Правоохоронці оточили активістів. Почалися перші затримання. Кілька активістів повели до автобусів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter