Під Межигір`ям почали затримувати людей
10:23, 15 квітня 2013Суспільство
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Невідомі в чорному намагаються відтіснити активістів ДемАльянсу від воріт Межигір’я.
Під Межигір`ям почались затримання / Фото: Демократичний Альянс
Близько 20 невідомих в чорному, не представляючись, почали відштовхувати активістів, повідомляє Українська правда.
Активісти чинять їм спротив, скандуючи "Нас не злякати".
Трохи згодом під'їхав автобус із Беркутом. Правоохоронці оточили активістів.
Почалися перші затримання. Кілька активістів повели до автобусів.
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