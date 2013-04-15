Беркут відпустив затриманих під Межигір'ям

11:00, 15 квітня 2013
Суспільство
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Співробітники Беркут звільнили активістів Демократичного Альянсу, заблокованих під Межигір'ям.

Беркут. Межигір`я / Фото Мустафи Найєма

Після цього активісти ДемАльянсу вишикувалися в колону і в супроводі правоохоронців вирушили від Межигір’я в напрямку траси на Київ, повідомляє Українська правда.

Як відомо, в понеділок активісти ДемАльясну зібралися під стінами Межигір'я, протестуючи проти затримання двох членів руху.

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