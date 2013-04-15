Беркут відпустив затриманих під Межигір'ям

Після цього активісти ДемАльянсу вишикувалися в колону і в супроводі правоохоронців вирушили від Межигір’я в напрямку траси на Київ, повідомляє Українська правда.

Як відомо, в понеділок активісти ДемАльясну зібралися під стінами Межигір'я, протестуючи проти затримання двох членів руху.