Беркут відпустив затриманих під Межигір'ям
11:00, 15 квітня 2013Суспільство
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Співробітники Беркут звільнили активістів Демократичного Альянсу, заблокованих під Межигір'ям.
Беркут узявся провести активістів / Фото Мустафи Найєма
Після цього активісти ДемАльянсу вишикувалися в колону і в супроводі правоохоронців вирушили від Межигір’я в напрямку траси на Київ, повідомляє Українська правда.
Як відомо, в понеділок активісти ДемАльясну зібралися під стінами Межигір'я, протестуючи проти затримання двох членів руху.
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