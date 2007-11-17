Київська влада вирішила встановити реальну кількість населення столиці

08:49, 17 листопада 2007
Суспільство
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... і доповідати мерові кожні три місяці

В Києві створено Міжвідомчу координаційну раду з обліку чисельності населення міста.

Текст відповідного розпорядження КМДА оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Згідно з прийнятим рішенням, головою координаційної ради призначено в.о. голови Київської міської державної адміністрації Володимира ГОЛОВАЧА.

Міжвідомча координаційна рада створена з метою визначення фактичної кількості жителів Києва та ефективного використання бюджетних коштів, розрахунку необхідних обсягів бюджетного забезпечення та фінансування соціальних програм.

Згідно з документом, рада має розробити та затвердити заходи для визначення фактичної кількості жителів столиці та щоквартально доповідати Київському міському голові про підсумки роботи щодо визначення кількості населення міста.

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