Київська влада вирішила встановити реальну кількість населення столиці

В Києві створено Міжвідомчу координаційну раду з обліку чисельності населення міста.

Текст відповідного розпорядження КМДА оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Згідно з прийнятим рішенням, головою координаційної ради призначено в.о. голови Київської міської державної адміністрації Володимира ГОЛОВАЧА.

Міжвідомча координаційна рада створена з метою визначення фактичної кількості жителів Києва та ефективного використання бюджетних коштів, розрахунку необхідних обсягів бюджетного забезпечення та фінансування соціальних програм.

Згідно з документом, рада має розробити та затвердити заходи для визначення фактичної кількості жителів столиці та щоквартально доповідати Київському міському голові про підсумки роботи щодо визначення кількості населення міста.