На поверхню підняли тіла 49 шахтарів

Тіла 49 гірників, які загинули в результаті аварії на донецькій шахті імені О.Засядька, вже піднято на поверхню. Проводиться їх пізнання.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, вчора о 19.55 відділення рятувальників, виконуючи розвідку по 13-му східному конвеєрному штреку, наткнулися на пожежу на перетині з 13-ю східною лавою. О 22.00 на шахті було відновлено подачу води по 13-му східному конвеєрному штреку і сьогодні о 3.42 пожежу було погашено.

Крім того, відділеннями рятувальників спільно з шахтарями було розібрано завал і завершено розвідку 13-ї західної лави.

Також рятувальниками виконано розвідку 14-го західного конвеєрного штреку з метою транспортування тіл чотирьох гірників, знайдених у виробці.

О 4.35 завершено розвідку тупика випередження 13-ї східної лави, знайдено і транспортовано ще одного загиблого.

У даний час в шахті працюють 30 відділень рятувальників.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3.11 в Донецьку на шахті імені О.Засядька на горизонті 1078 м стався вибух метано-повітряної суміші. Загалом у шахті працювали 457 гірників. 357 з них піднято на поверхню, з них 28 госпіталізовано (27 -у стані середньої тяжкості в результаті гострого отруєння рудним газом, 1 – у вкрай важкому стані через опіки і травми).

Станом на 8.00 понеділка загиблими вважаються 69 гірників. Доля 31 гірника залишається невідомою.