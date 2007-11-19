Ющенко помилував 63 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про помилування 63 засуджених.

Як повідомляє прес-служба глави держави з посиланням на інформацію Служби Секретаріату Президента з питань помилування, при цьому задоволено 137 клопотань громадян та народних депутатів України.

Серед помилуваних - 20 жінок і 43 чоловіки. З них 4 особи похилого віку, 5 інвалідів, 1 учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 5 багатодітних, 31 особа молодого віку та інші.

Загалом Президент України з початку 2007 року підписав 10 указів про помилування 862 осіб. Із них 549 засудженим основну міру покарання скорочено, 313 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнені.