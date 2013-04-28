Даішник зловив в'язня, який втік із колонії на вантажівці

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України в Чернівецькій області, на стаціонарному посту ДАІ в Оршівцях Кіцманського району Чернівецької області увагу інспекторів привернув вантажний автомобіль, який, перетнувши суцільну лінію розмітки, з порушенням правил дорожнього руху здійснював обгін попутних транспортних засобів. Водія було затримано.

Він не зміг пред’явити документи на право керування, пояснивши, що «незаконно заволодів автомобілем, який належить виправній колонії».

Затриманим виявився 22-річний чоловік, який відбував покарання у виправній колонії на Івано-Франківщині. Затриманого працівники ДАІ передали слідчо-оперативній групі Кіцманського райвідділу УМВС України в Чернівецькій області.