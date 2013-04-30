На свята в Україні триматиметься надзвичайна пожежна небезпека
11:56, 30 квітня 2013Суспільство
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1-7 травня майже по всій Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека.
Українців закликають берегти ліс
1-7 травня в Криму, у східних, південних, центральних областях, місцями в західних та північних областях утримається надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
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