Україна оголошена зоною культурного лиха

На прес-конференції в УНІАН письменники та видавці, організатори акції “Україна – зона культурного лиха” брати Дмитро та Віталій КАПРАНОВИ нагадали, що голосування за “чорним списком” ворогів української культури відбудеться 30 листопада у Києві на Надзвичайних зборах представників інтелігенції “Україна - зона культурного лиха”, які скликаються для обговорення проблем у культурній сфері та складення відповідного списку.

КАПРАНОВИ повідомили, що на зборах передбачається ухвалити звернення до членів Національної ради з питань культури і духовності при Президентові України із закликом подати у відставку. В проекті звернення зазначається, що “сьогодні рада при Президентові виглядає як бутафорський, фіктивний орган, покликаний заспокоїти невдоволення інтелігенції реальною культурною політикою через створення ілюзій нібито засоби впливу на ситуацію існують”. “Ми потребуємо органу, який реально впливав би на формування культурної стратегії, мав достатньо повноважень та відповідав за результати своєї роботи”, - йдеться в проекті звернення.

У свою чергу, присутній на прес-конференції кінорежисер, актор, продюсер Олесь САНІН зазначив, що нині українське кіно, яке знімається, не доходить до глядача, в той же час “Україна стала відкритою територією для піратських дій” будь-яких іноземних кіностудій. Він вважає, що “це спеціально створена ситуація”.

“Ми зараз живемо на окупованій невіглаством, аморальними правилами території”, - зауважив О.САНІН. Він наголосив, що влада має чітко усвідомлювати, що бібліотека чи книгарня не можуть змагатися за оренду приміщень з бізнес-центрами та бутіками “для повернення ПДВ”.

Водночас присутні на прес-конференції режисер і директор театру “ДАХ” Владислав ТРОЇЦЬКИЙ, театральний критик Сергій ВАСИЛЬЄВ, хореограф, режисер Лариса ВЕНЕДИКТОВА зазначили, що на сьогодні стан української культури є досить складним.

Як повідомляв УНІАН, представники інтелігенції скликають 30 листопада у Києві Надзвичайні збори “Україна – зона культурного лиха” для обговорення проблем в культурній сфері та складення “чорного списку” ворогів української культури.

Надзвичайні збори відбудуться у культурному центрі Києво-Могилянської академії по вул. Іллінській, 9, об 11.00. З метою підготовки до надзвичайних зборів було створено сайт www.cultura.net.ua, на якому Україна оголошена зоною культурного лиха.

Минулого тижня організатори акції повідомили, що кандидатурою на входження до списку ворогів української культури є перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВА. “Це пов’язано з тими підписами, які він поставив “під бюджетом-2004, яким введено ПДВ на українську книжку, та під бюджетом 2007 року, яким передбачена стаття 118, через застосування якої було виселено ряд культурних закладів”, наголосили КАПРАНОВИ.