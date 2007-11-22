Спасибі Черновецькому: дорога на роботу у киян займе ще більше часу

Київська міська рада обмежила швидкість руху автобусів на міських маршрутах загального користування до 50 км на годину.

Як передає кореспондент УНІАН, цим рішенням внесено зміни до Умов організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Рішення підтримали більшість депутатів міськради на сьогоднішньому засіданні. Рішення прийнято з метою підвищення рівня безпеки перевезення пасажирів.

Як зазначив в інтерв’ю журналістам генеральний директор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ, рішення, перш за все, стосується маршрутних перевізників. За його словами, міська рада має повне право обмежити швидкість їх руху. При цьому він підкреслив, що у більшості європейських країн є таке обмеження. Згідно з документом рішення, маршрути, за якими рухаються автобуси, будуть обладнані відповідними технічними засобами регулювання дорожнього руху. Обсяг фінансування встановлення таких обмежувачів буде визначено після обстеження маршрутів та виготовлення необхідної проектної документації.