У Києві на проспекті Возз`єднання зіткнулися 7 автомобілів (фото)

Мікроавтобус Volkswagen рухався в третій смузі у напрямі Ленінградської площі. У якийсь момент його правий бік своїм переднім лівим колесом зачепив KIA Cerato, який їхав поряд. Від удару машини розвернуло і викинуло на смугу зустрічного руху, де число учасників ДТП протягом секунди в уранішньому потоці збільшилося до семи.

В аварії серйозно постраждав водій і пасажир автомобіля Fiat. Щоб звільнити їх із авто, на місце прибула бригада МНС. За попередніми даними медиків, у водія "італійця" численні травми ніг. Також в ДТП постраждали водій і пасажир Daewoo Lanos, які не були пристебнуті, внаслідок чого головами практично вибили лобове скло.

У бусика Volkswagen знищена передня ліва частина в районі колеса, повністю розбитий "передок", вирванео колесо. У "корейця" розбита передня ліва частина і "передок". У Daewoo грунтовно розбито лобове скло.

На місці працює декілька бригад ДАІ, МНС і бригади швидкої допомоги.

В результаті аварії рух істотно ускладнений.

Друга смуга