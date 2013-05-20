В Україні за півтора року вилучено 214 млн. нелегальних сигарет

За останні півтора року податкові органи України вилучили з нелегального обігу 214 млн. сигарет загальною вартістю більше 82 млн. грн. У тому числі за минулий рік було вилучено 142 млн. сигарет, з початку цього року - ще 72 млн.

«Протидія незаконному обігу підакцизних товарів, у т.ч. тютюнових виробів, є одним з пріоритетних напрямків роботи оперативних підрозділів Міністерства доходів і зборів України, які були затверджені міністром Олександром Вікторовичем Клименко »- пояснює в.о. начальника Головного оперативного управління Міністерства доходів і зборів України Олег Мандзюк.

«Наше міністерство постійно веде системний аналіз криміногенної ситуації у сфері виробництва і обігу тютюнової продукції. І на основі цього аналізу ми розробляємо і впроваджуємо нові методи боротьби із злочинами на тютюновому ринку України »- розповідає Мандзюк.

Особливу увагу Міністерство доходів і зборів приділяє боротьбі з тіньовим виробництвом сигарет. Так, за даними прес-служби Міндоходів, за 2012 р. було вилучено 84 млн. сигарет, нелегально виготовлених в Україні. Це на 27% більше, порівняно з 2011 р.

За словами Мандзюка, «за останній час, працівники оперативних підрозділів припинили діяльність трьох підпільних виробництв нелегальних тютюнових виробів. Фактично це тіньові фабрики з повним циклом виробництва, високим рівнем охорони, обладнані приладами безпеки. У діяльність таких глибоко законспірованих виробництв злочинці вкладають мільйони гривень ».

Правда, при цьому, виробники нелегальних сигарет часто вже не дотримуються навіть базових санітарних норм. Так, наприклад, на виявленому підпільному виробництві сигарет в Черкаській області сигарети виробляли з тютюнових відходів. Раніше, в підроблених сигаретах також знаходили азбест.

Щоб посилити боротьбу з підпільним виробництвом і продажем (в т.ч. за кордон) нелегальних тютюнових виробів, Міністерство доходів і зборів активно співпрацює з правоохоронними органами країн Євросоюзу та СНД. «Найбільш активну співпрацю у нас з компетентними органами Німеччини, Росії, Білорусі. Йде постійний обмін інформацією, проводяться спільні наради, навчальні семінари »- розповідає Мандзюк.

За даними прес-служби Міндоходів, за 2012 р. зросла кількість відкритих кримінальних справ, передбачених ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Всього таких кримінальних справ було відкрито 630 (у 2011 р. - 598).

Згідно зі ст. 204 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів, може становити до 10 років тюремного ув'язнення і до 170 тис. гривень штрафу з конфіскацією майна.