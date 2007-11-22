Фонд держмайна оголосив конкурс на посади голови і його заступників

Фонд державного майна України оголосив конкурс із занесенням у кадровий резерв на посаду голови Фонду, його першого заступника, а також заступника голови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як повідомили у відділі кадрів Фонду, такий конкурс проводиться вже другий рік, після отримання заявок їх спрямовують до Головдержслужби, яка, у свою чергу, направляє їх на розгляд Кабінету міністрів.

Претенденти на пост голови ФДМУ повинні мати стаж дерслужби або служби в органах місцевого самоврядування не менше 5 років і обіймати посади у держорганах або органах місцевого самоврядування не нижче за четверту категорію.

Термін прийому документів - впродовж 30 календарних днів після оголошення.

Відповідно до чинного законодавства, призначення на посаду голови Фонду і його заступників здійснюється Президентом України за поданням КМУ і після затвердження Верховною Радою.

На сьогодні головою Фонду держмайна є Валентина СЕМЕНЮК.