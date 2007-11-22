Де в Україні найбільш охоче дають хабарі (соцдослідження)

Кіровоградська область лідирує серед інших регіонів за індексом добровільного хабарництва при контактах з державними чиновниками та інституціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова одеського відділення КВУ Анатолій БОЙКО, представляючи результати загальнонаціонального дослідження «Стан корупції в Україні», проведеного в рамках проекту «Гідна Україна».

За словами А.БОЙКА, в опитуванні взяло участь 10580 респондентів з усіх областей та АР Крим, вибірка у Кіровоградський області становить 404 особи. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1% загалом по Україні та 5% по кожній з областей, АР Крим та м. Київ.

Згідно з результатами дослідження, населення Кіровоградщини пропонує хабарі добровільно так само часто (27,8%), як і стає жертвою вимагання (28%), що не відповідає загальноукраїнському співвідношенню (індекс вимагання в державі удвічі вищий, ніж добровільне хабарництво).

Оцінюючи рівень корумпованості різних сфер життя, населення області відзначило влаштування на роботу до державної установи, ДАІ, судову систему як такі, де хабарництво найбільш поширене.

Як виявило дослідження, жертвами корупції найчастіше стають люди віком від 30 до 44 років, які мають місячний дохід більше, ніж 1,5 тис. грн. та спеціальну середню освіту.

Також за результатами опитування з’ясувалось, що жителі Кіровоградщини більше довіряють Президенту і Кабінету міністрів, ніж іншим гілкам влади, що відрізняється від показника по Україні, котрий свідчить, що населення в цілому виявляє більшу довіру до місцевої влади.