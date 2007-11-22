Суд відновив кримінальну справу щодо Цушка

Апеляційний суд міста Києва скасував рішення Печерського райсуду столиці, яким було закрито кримінальні справи щодо міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА.

Згідно з ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 21 листопада 2007 року, текстом якого володіє агентство УНІАН. скасовано постанову Печерського районного суду міста Києва від 14 червня 2007 року, якою було задоволено скаргу адвоката Ю.КРИШМАРЕЛА в інтересах В.ЦУШКА на постанови в. о. генерального прокурора України від 24 травня 2007 року про порушення ряду кримінальних справ по подіях у Генеральній прокуратурі.

Зокрема, йдеться про порушення кримінальної справи за фактом захоплення будівлі Генпрокуратури з метою перешкодити нормальній роботі цієї установи (за ознаками злочину, передбаченого ст.341 Кримінального кодексу України); про порушення кримінальної справи відносно В.ЦУШКА за обставинами перевищення влади та службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам і супроводжувалось насильством (за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.365 КК України); про порушення кримінальної справи за фактом перевищення влади та службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам і супроводжувалось насильством (за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.365 КК України); про порушення кримінальної справи за фактом втручання у діяльність працівників правоохоронних органів (за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.343 КК України).

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва скасовано постанову Печерського суду, і всі матеріали направлені на новий судовий розгляд у той же суд, але для розгляду іншим суддею. Як повідомила УНІАН прес-служба Василя Цушка, рішення Апеляційного суду зумовлене тим, що при розгляді справи Печерським райсудом м. Києва потерпіла сторона не була поінформована про слухання і початок провадження. Відтак Апеляційний суд визнав рішення Печерського суду порушенням прав потерпілої сторони.

Вищезазначена ухвала Апеляційного суду міста Києва була ухвалена колегією суддів палати у кримінальних справах.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва за скаргою адвоката В.ЦУШКА скасував постанову про порушення 4 кримінальних справ, пов`язаних із захопленням будівлі Генпрокуратури 24 травня, у тому числі й щодо міністра внутрішніх справ. Рішення про скасування постанов про порушення кримінальних справ Печерський суд ухвалив на підставі того, що при їх винесенні не було проведено відповідної дослідчої перевірки.