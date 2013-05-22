У Полтаві під час руху загорівся рейсовий автобус

Як повідомили УНІАН у прес-службі облуправління ДСНС, сьогодні вранці, 22 травня, автобус загорівся під час руху по вулиці Гожулянській. Вогнем знищено повітряні фільтри, проводи високої напруги моторного відсіку й лакофарбове покриття капота. Також пошкоджені акумулятор, лобове скло й ліве переднє колесо. На місце події оперативно виїхали відділення аварійно-рятувальної частини. Жертв і постраждалих немає. Збитки і причина пожежі встановлюються.

За словами очевидців, автобус знаходився на кільцевому маршруті й під час пожежі в ньому перебувало кілька пасажирів, які залишили його в момент загоряння.

В облуправлінні ДСНС повідомили, що коли приїхали на виклик, пасажирів у автобусі вже не було.