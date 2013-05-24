На Кіровоградщині для розчищення річки застосували унікальну технологію

Роботи проводяться за рахунок місцевого містоутворюючого підприємства - ГЗК з видобутку та переробки ільменіту компанії «Велта», соціальної стратегією якої передбачено відновлення привабливості депресивної частини Кіровоградської області. Загальний обсяг інвестицій в проект складає 11,6 млн. гривень.

На відміну від технологій, де використовуються великогабаритні земснаряди, занадто сильно вимивають дно і засинають берега товстим шаром важкого мулу, після розчищення Великий Висі не буде порушено баланс навколишнього середовища. За словами фахівців Українського НДІ екологічних проблем, роботи ведуть делікатно, за допомогою міні-земснарядів, мала вага і габарити яких дозволяють проводити точкові роботи в необхідних і важкодоступних місцях. Метод гідророзмиву допоможе уникнути зайвого поглиблення (річка стане глибше на метр). При цьому вийнятий мул рівномірно тонким шаром розподілять по заболочених ділянках, які з часом перетворяться на 12-15 га поліпшених лугових земель. Після комплексного очищення річка стане придатною для плавання і рибного лову, а воду з її басейну знову можна буде вживати в їжу. Місцева влада також очікують, що приведення річки на привабливе стан спричинить за собою відкриття локальних зон відпочинку, дозвілля та розваг. Як повідомили в Новомиргородської РДА, мальовничі місця можуть залучити не тільки жителів області, а й транзитних туристів, що дасть надію на відновлення життєдіяльності району, який ще недавно через відсутність роботи і фінансових перспектив покидала молодь

«Розчищення річок - не наша профільна діяльність. Але створивши два роки тому півтисячі робочих місць на ГЗК, ми побачили, що для стратегії підприємства важливо мати благополучний район зі стабільною екологією, позитивно налаштованими місцевими жителями, які бачать у нас не просто роботодавця, а стратегічного партнера на довгі роки для всієї своєї родини » , - зазначив власник і гендиректор «Велти» Андрій Бродський. На даний момент роботи з розчищення вже ведуться активними темпами. Завершити їх планують вже до 1 вересня поточного року. Як повідомили, у місцевій раймадміністраціі даних про очищення річки за останні 100 років немає. Тепер же русло буде розчищено від замулюваність і заростей очеретів в межах Новомиргородського району на ділянці понад 17 км, а береги укріплені.

Як повідомили в ОДА, результати очищення і сама технологія вже зацікавила фахівців з інших областей, оскільки замулюваність - проблема, актуальна для багатьох українських річок. Причому роботи з розчищення не тільки дорогі, але і вимагають пошуку та застосування нових технологій. Місцеві жителі повідомили журналістам, що активні роботи з очищення Великий Висі спочатку привернули увагу місцевих опозиційних партій, які побоювалися початку будівництва нових виробництв. Однак після ознайомленням з проектом, ходом робіт, спілкуванням з топ-менеджментом «Велти» і населенням, яке зацікавлене у розвитку району і навіть пропонує допомогу в очищенні річки, стало ясно, що ні екологічному балансу, ні громадськості району нічого не загрожує.

Як повідомив депутат Кіровоградської облради Олександр Чорноіваненко (ВО «Батьківщина») у середу на зустрічі з місцевими жителями, саме такі проекти, де бізнес і громада знаходять спільну мову і компроміси, здатні вивести Новомиргородський район і всю Кіровоградську область на новий рівень.