Азаров закликав бойкотувати сайти з рекламою цигарок та алкоголю

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.

«Я, безумовно, доручу розглянути це питання і вивчити його юридичні аспекти. Але я хотів би звернути увагу власників Інтернет-ресурсів та звернутися до їх совісті, подумати про наслідки такої їх діяльності, а відвідувачів цих сайтів звернути увагу і, за великим рахунком, бойкотувати такі Інтернет-сайти», - сказав Азаров.