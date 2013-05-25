Азаров закликав бойкотувати сайти з рекламою цигарок та алкоголю
09:48, 25 травня 2013Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров у Фейсбуці пообіцяв дати доручення вивчити юридичні аспекти реклами цигарок та алкоголю в Інтернеті.
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.
«Я, безумовно, доручу розглянути це питання і вивчити його юридичні аспекти. Але я хотів би звернути увагу власників Інтернет-ресурсів та звернутися до їх совісті, подумати про наслідки такої їх діяльності, а відвідувачів цих сайтів звернути увагу і, за великим рахунком, бойкотувати такі Інтернет-сайти», - сказав Азаров.
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