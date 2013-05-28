Журналісти вважають ефективною свою акцію під МВС, міліція логіки не бачить (відео)

Журналісти, які розбили намет біля ґанку Міністерства внутрішніх справ для того, щоб привернути увагу до ходу розслідування побиття своїх колег 18-го травня під час акції опозиції, вважають своєю маленькою перемогою те, що невдовзі після початку акції представники МВС прозвітували про хід розслідування. Про це в ефірі 5 каналу заявив учасник Громадського руху «Стоп цензурі!» Сергій Андрушко.

«Коли був встановлений цей намет, щоб подати чіткий месседж міліції, вже сьогодні ними була оприлюднена інформація проте скільки було опитано людей, скільки саме міліціонерів брали в цьому участь – це теж наша невеличка перемога», - заявив Андрушко.

У свою чергу, перший заступник головного редактора видання «Дзеркало тижня. Україна» Сергій Рахманін вважає, що влада розгубилася від реакції журналістів на побиття колег 18-го травня.

«Влада завжди губиться, не тоді, коли на неї намагаються тиснути, а тоді, коли на неї намагаються реагувати. Якщо взагалі не реагувати, то нічого не відбуватиметься. Вона настільки відвикла від того, що хтось реагує на те, що вона робить, що вона не знає як реагувати, коли є хоча б мінімальний спротив, приклад з Миколою Яновичем Азаровим і діями міліціонерів під їх головним офісом це підтверджує. По-друге – будь-яка акція, яка виглядає комусь неоковирною і не дуже серйозною – це зайвий привід до того, що відбувається», - заявив Рахманін в ефірі 5 каналу.

В свою чергу, міліція вважає нелогічним встановлення журналістами громадського руху "Стоп цензурі!" намету під будівлею Міністерства внутрішніх справ.

Про це сказав виконуючий обов'язки начальника управління зв'язків із громадськістю МВС Сергій Бурлаков, повідомляє Українська правда.

"У них в усіх (у журналістів, що встановили намет) є мій номер телефону, мої контакти, вони завжди можуть подзвонити, довідатися про перебіг розслідування... навіщо встановлювати намет тоді, якщо завжди можна подзвонити", - сказав він.

Бурлаков зазначив, що сумнівається, що такий спосіб інформування громадськості, як намет з журналістами під МВС із написом "тимчасовий інформаційний центр", буде ефективним.

Водночас він повідомив, що міліція поки не має наміру вживати ніяких активних дій для демонтажу намету.

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