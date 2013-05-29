Громадянину, який сидів без рішення суду, дали термін, який він уже відбув

Як повідомила УНІАН прес-служба апеляційного суду, 27 травня своїм рішенням Чернігівський обласний апеляційний суд підтвердив вирок суду першої інстанції щодо винуватості Верхогляда у вчиненні інкримінованих йому злочинів. Водночас, вирок змінено в частині призначеного покарання – покарання пом’якшено з 10 до 8 років 4 місяців позбавлення волі, чим частково задоволено апеляції засудженого та його захисника, які вказували на безпідставність засудження і довготривале перебування під вартою без остаточного рішення у справі.

Апеляція прокурора на м'якість покарання залишена без задоволення.

Остаточно, за сукупністю злочинів, Верхогляду призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років 4 місяці. Вирок набув законної чинності, може бути оскаржений у касаційному порядку протягом 3 місяців.

Довідка УНІАН. Житель міста Ромни Сумської області Сергій Верхогляд був затриманий 16 лютого 2005 р. співробітниками УМВС за підозрою в скоєнні убивства в с.Бочечки Конотопського району 24 січня 2005 р.. Розслідування тривало більше двох років, і 10 квітня 2007 року суд виніс перший вирок, яким засудив його до десяти років позбавлення волі. В подальшому чотири рази місцевий суд у Ромнах засуджував Верхогляда до 10 років позбавлення волі, і щоразу цей вирок скасовувався на етапі апеляції або касації.

Правозахисники називають справу унікальною, оскільки є кілька десятків свідків, які стверджують, що в момент злочину чоловік перебував в Конотопі - на відстані в кілька десятків кілометрів від місця події. А головний свідок обвинувачення вже кілька років відкрито заявляє, що під міліцейськими тортурами був змушений оббрехати Верхогляда.

20 грудня 2012 року Конотопський міськрайонний суд Сумської області знову засудив Верхогляда до 10 років позбавлення волі за ст.ст. 121 ч.1, 121 ч.2 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), 296 ч.4 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної чи холодної зброї чи іншого спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета) Кримінального кодексу України. На це рішення засудженим і його захисником було подано апеляцію, яка розглядалася 27 травня 2013 року.

У зв'язку з тим, що у справі Верхогляда на даний час немає остаточного рішення, Європейський суд з прав людини, де вже 5 років лежить скарга, не може розглянути цю справу.