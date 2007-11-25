Глобальна криза здатна похитнути Європу і США, але не Англію

Прем`єр-міністр Великобританії Гордон Браун заявив, що глобальна кредитна криза здатна похитнути економіки європейських країн і США, але не британську. За його словами, Великобританія здатна зберегти стабільність, ухвалюючи правильні рішення в галузі фінансової політики. "Немає жодного сумніву в уповільненні американської економіки. Це, безумовно, в найближчі місяці позначиться і на ситуації в Європі", - цитує Reuters британського прем`єра, який перебуває в Уганді на саміті, присвяченому 53-й річниці Британської співдружності.

Найвідчутніше, за словами Г.Брауна, криза на американському ринку житла позначиться на європейській економіці в I кварталі 2008 р. У самій Великобританії, в цей період, за його словами, існує ризик "великої проблеми із зростанням інфляції".