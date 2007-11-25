Тарасюк: треба підвищити ціну за транспортування російського газу

Голова Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК вважає, що було б неправильним не підвищити ціну на транспортування російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що «існує принципова згода між двома урядами, що до 2011 року ціна на газ буде приведена у європейську схему утворення ціни». «Тобто, ціна на газ, скажімо для Польщі, Німеччини, буде приблизно такою ж, як ціна на газ для України. – наголосив він. - Але, у зв’язку з цим, очевидно, і були б ми неправі, як би ми не підвищували тарифи на транспортування російського газу нашою транспортною системою. Я взагалі вважаю, що підвищення ціни на газ для України без прив’язки до підвищення тарифів на транспортування газотранспортною системою України є помилкою, спрямованою проти національних інтересів України».

Політик повідомив, що «ціна на транспортування газу в країнах Європейського Союзу становить від 3-х до 4-х доларів». «Ми ж погодились брати з Росії 1,6 долара. Це не є нормальна ціна. Якщо Росія вимагає нормальної ціни на газ, то вона повинна також очікувати, що буде така ж нормальна ціна на транспортування газу», - зауважив Б.ТАРАСЮК.