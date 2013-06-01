Пам’ятники чехословацьким солдатам у Києві реконструюють

Відповідні домовленості було досягнуто під час зустрічі першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія Голубченка з аташе з питань оборони Чеської Республіки в Україні Їржі Карешем, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У ході реконструкції передбачається замінити пам’ятні знаки, що встановлені на Військовому та Святошинському кладовищах, на нові, виправити неправильно написані чеські імена бійців, а також облаштувати місця поховання після проведених робіт.

Пам’ятники загиблим чеським воїнам були встановлені в 1954 році. Зокрема, на Військовому кладовищі, що розташоване на розі вул. Мельникова та Сім’ї Хохлових, поховано 9 загиблих воїнів, на Святошинському (Кільцева дорога,79) – 21, із яких 7 невідомих солдатів поховані в братській могилі.