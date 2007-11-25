Україна не піде ні британським шляхом, ні польським

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна не буде закривати шахти і вважає що їх необхідно приватизовувати.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1» в неділю ввечері.

В.ЮЩЕНКО вважає, що Україна не піде ні британським шляхом – закриття небезпечних шахт, ні польським – вкладення величезних інвестицій. «Переконаний, ми не візьмемо ні британський, ні польський досвід, тому що сьогоднішній день має іншу кон`юнктуру», - сказав він.

За словами президента, для України вугільна галузь є перспективною і держава буде продовжувати видобуток. «Вугілля - це стратегічні наші запаси, які на найближчі 400 років мають потужність по забезпеченню», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава держави нагадав, що чотири роки тому була розроблена програма «Вугілля України». Ця програма передбачає модернізацію шахт. Також вона передбачає лібералізацію економічних відносин у вугільній галузі, зокрема і щодо збільшення ціни на вугілля. «Ми сьогодні не повинні продавати вугілля по демпінгу всередині країни», - сказав він.

На думку Президента, мала ціна на вугілля призводить до недофінансування шахт, а відтак і недофінансування заходів безпеки.

Він також критично висловився щодо існування державних шахт. За його словами, їх необхідно передати у приватний сектор. «Держава ставить правила, вимоги до організації цього бізнесу, приватний бізнес на багато більше сьогодні може вкласти в безпеку шахти, модернізацію та розвиток, ніж держава», – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Щодо шахти ім. Засядька Президент висловив думку, що уряд має винести уроки з її трагедії і розробити нову концепцію техніки безпеки на шахтах. Він нагадав, що після аварії на шахті ім. Засядька розпочався моніторинг по всіх шахтах України щодо техніки безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада о 3:11 в Донецьку на шахті ім. Засядька на горизонті 1078 м стався вибух повітряно-метанової суміші. Загинуло 90 гірників, зниклими без вісти вважаються 10 шахтарів.